Un texte de Camille Martel

Je me sens bien, je suis optimiste , a indiqué Blaine Higgs en marge d'un rassemblement à Fredericton où il était entouré d'une cinquantaine de supporteurs.

Il s'est aussi arrêté Saint-George, Chipman, Sussex et Quispamsis pour sa dernière journée de campagne.

Les supporteurs de Blaine Higgs sont venus l'encourager à Fredericton à la veille du vote. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

On fait un marathon à travers la province aujourd’hui. Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur

Le chef s'est montré plutôt optimiste dimanche, ne manquant pas de déclarer qu'il s'attendait à un gouvernement progressiste-conservateur à l'issu des élections.

Je crois qu’on est en bonne posture pour un gouvernement majoritaire , a-t-il précisé.

La division du vote inquiète

Blaine Higgs reconnaît toutefois que la division du vote, notamment dans la région de Fredericton, est un facteur d'inquiétude. La montrée de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick pourrait faire perdre des votes aux progressistes-conservateurs et ainsi fractionner la droite.

Blaine Higgs a fait une tournée du sud de la province à la veille des élections pour rencontrer ses supporteurs. Photo : Radio-Canada

C’est sûr que ça nous inquiète, mais on tente de s’assurer que ce ne sera pas le cas. On veut surtout éviter un autre quatre ans de Brian Gallant, car on ne peut pas se le permettre financièrement.