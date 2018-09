Un texte de Marie Isabelle Rochon

Le lancement du calendrier du club des barbus et des moustachus de Terre-Neuve-et-Labrador s'est fait samedi à la brasserie Quidi Vidi de Saint-Jean.

Ce club a pour mission d’organiser des événements philanthropiques et se veut inclusif. Les personnes de n’importe quels genre, origine ou âge sont les bienvenus, peu importe leur capacité ou non, à se faire pousser une barbe ou une moustache.

Le président du club, Hasan Hai, explique que le calendrier est une manière de briser les stéréotypes entourant la masculinité: il y a un consensus et une vision très rigide de ce que la masculinité devrait être et de ce que les hommes devraient avoir l’air. Avec ce calendrier on souhaite montrer qu’il est parfaitement acceptable pour les hommes de démontrer des émotions envers d’autres hommes et d’avoir des sentiments .

Hasan Hai, président du club des barbus et des moustachus de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

En juillet dernier, le club a organisé différentes séances photo à Terre-Neuve et au Labrador pour produire ce nouveau calendrier. Une attention particulière a aussi été portée à la diversité afin d’y inclure des personnes de tous les horizons.

Un calendrier pour une bonne cause

Le club avait récolté un peu plus de 300 000 $ avec la vente de son premier calendrier l’an dernier. Les membres du club espèrent en récolter autant cette année. Les fonds seront versés à l’organisme Violence Prevention Newfoundland and Labrador, une coalition d’organismes qui travaille à prévenir la violence à travers la province. La coalition lutte aussi à déconstruire la masculinité toxique et travaille à engager les hommes dans la discussion.