Un texte de Camille Martel

Le recensement de 2018 montre encore une diminution de la harde de caribous de la rivière George, situé au nord-est du Québec tout près de la frontière avec le Labrador.

La population de caribous est passée de 3500 à la fin des années 1940 à près de 800 000 dans les années 1980. Ce fut à cette époque la plus grande harde de caribous au monde. Entre 1993 et 2001, la population est passée de 775 000 à 385 000. Depuis, le déclin se poursuit de façon dramatique.

C’est une des hardes les plus étudiées au monde , indique John Pisapio, biologiste au ministère des Pêches et des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis, 2010 un recensement de la population est effectué tous les deux ans et des colliers émetteurs GPS sont posés sur les bêtes régulièrement.

Une chasse insoutenable

Nous n’avons pas décelé de parasites dans la population et les saisons de reproduction vont bon train , explique le biologiste. Les enquêtes menées sur le terrain ont démontré que la chasse faite par les peuples autochtones était la principale cause de la diminution drastique de la population de caribous.

Pourtant, toute forme de chasse, commerciale et de subsistance, a été bannie en 2013 du côté du Labrador.

Les biologistes du ministère ont découvert que des autochtones avaient quand même continué de chasser lorsque plusieurs animaux qui portaient des colliers semblaient ne plus être en mouvement : Habituellement on reçoit une alerte par courriel quand ça arrive et on va sur le terrain pour voir ce qui se passe. Ce qu’on a observé c’est que dans la grande majorité des cas l’animal avait été chassé.

S’allier avec les premières nations

Face au problème, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a décidé de mettre sur pied un plan de cogestion du caribou avec les premières nations.

Je pense que c’est la seule façon d’éviter que la harde disparaisse. Il faut que les autochtones se sentent plus impliqués et il faut les responsabiliser , soutient John Pisapio.

Ainsi, les biologistes aimeraient rouvrir la chasse de subsistance et démontrer que si elle est faite de manière soutenable, avec des quotas, la population de la rivière George peut être secouru avant de disparaître. On veut à tout prix réduire la chasse qui est fait de façon illégale et on pense que c’est la meilleure voie.

En temps normal, le déclin aussi massif d’une espèce est confié au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Or, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a décidé de ne pas retenir la recommandation du COSEPAC de classifier cette population comme étant en voie de disparition.