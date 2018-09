L'homme de 51 ans, selon les médias locaux, est soupçonné « d'activité de renseignement illégale » et encourt une peine de trois ans d'emprisonnement.

Il a été « arrêté vendredi soir à l'aéroport d'Oslo et placé samedi en détention pour deux semaines, le temps de l'enquête », a déclaré Trond Hugubakken, responsable des communications pour les services du renseignement norvégien (PST).

L'espionnage a eu lieu dans le cadre d'un séminaire interparlementaire rassemblant 34 pays et portant sur le thème de la numérisation. Le séminaire s'est tenu jeudi et vendredi au Stortinget, le Parlement norvégien, a précisé M. Hugubakken, sans donner plus de détails.

« Nous estimons que son interpellation et sa détention ont un caractère inventé et relèvent d'un prétexte ridicule », a réagi l'ambassadeur russe en Norvège sur sa page Facebook.

Cette affaire intervient alors que la Norvège accuse régulièrement la Russie de tentatives de piratage informatique et d'espionnage.

Par ailleurs, en décembre dernier, un Norvégien a été arrêté en Russie sur des soupçons d'espionnage. Il a admis avoir aidé les services de son pays en faisant office de courrier à plusieurs reprises.

Détenu dans l'attente de son procès, Alfred Berg, 62 ans, a été arrêté par les services de sécurité (FSB) en possession de 3000 euros (4552 $) le 5 décembre à Moscou. Selon les médias russes, il recevait des documents secrets concernant la flotte militaire du pays.