Un texte de Brigitte Dubé

Le défi propose des circuits de course ou de marche de 6 et 9 kilomètres ainsi qu’un parcours familial de 1 kilomètre. Les participants s’engagent à faire un don à leur convenance à la Croix-Rouge.

Selon la bénévole Geneviève Pouliot, 75 personnes se sont inscrites à l’activité. Les fonds amassés vont directement à d’éventuels sinistrés ici même, dans la région.

La grande majorité des fonds amassés par une équipe sont utilisés dans la région où les donateurs habitent , dit-elle. C’est pour ça que c’est particulièrement important que la population soit généreuse pour aider les gens de chez eux.