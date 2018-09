L'homme âgé de 76 ans était confus. Sa fille critique les services d'urgence, qui lui refusaient l'accès à la zone sinistrée, affirmant qu'il n'y avait plus personne dans les édifices endommagés.

On envoyait des gens, des amis qui se trouvent en Outaouais, parce que nous on est tous à l’extérieur ou à Montréal. Les gens ont essayé d’accéder à son logement et les autorités ont bloqué l’accès, disant que c’était dangereux , explique sa fille Alexia-Jade Brunel.

Elle a du mal à expliquer la situation et souhaite dénoncer les agissements des autorités.

Dimanche, je fais appel à la police de Gatineau, les policiers se rendent pour aller vérifier à son logement, puis lui, il se trouvait là, dans le noir chez lui , dit-elle.

Il avait mal au dos dans son lit, il attendait de l’aide. Alexia-Jade Brunel

Alexia-Jade Brunel dit qu'heureusement son père se porte quand même bien. La famille a indiqué qu’ils attendent de savoir si le père pourra réintégrer son logement ou s’il devra être relogé temporairement à Montréal.

Il y a quand même des risques, ça aurait pu être pire, c’est ça qui nous dérange , a-t-elle dit, ajoutant qu’elle a l’intention de dénoncer le « manque de rigueur » des services d’urgence de Gatineau.

Le Service de police de la Ville de Gatineau a confirmé avoir évacué l’homme au cours des dernières heures.

Nous tentons de joindre la Ville pour comprendre ce qui s'est passé.

Avec les informations d'Audrey Roy