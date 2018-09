Vingt-neuf patients ont déménagé dans le nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul dimanche matin.

Un moment attendu depuis 2010 alors qu'une étude révélait que le bâtiment risquait d'être endommagé en cas de séisme alors que la région de Charlevoix est assise sur une zone sismique parmi les plus actives au Canada

« C'est vraiment fébrile, ça grenouille, ça travaille fort », souligne le chef des services des urgences de Charlevoix, Ronald Caron.

Le personnel du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul s'acclimate à son nouveau milieu de travail. Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

Il admet qu'il aura besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement de travail puisque le nouvel espace est beaucoup plus grand que l'ancien.

« On a une augmentation de l'espace de 260 %, c'est grand, je ne sais pas si mon personnel va avoir mal aux jambes à la fin de la journée on s'y attend un peu », ajoute-t-il en souriant.

L'urgence dispose dorénavant de huit civières plutôt que de six.

Une chambre du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

M. Caron assure que la qualité des soins va demeurer identique.

« C'est les mêmes équipes, les mêmes médecins, le même personnel, mais l'environnement de travail est beaucoup plus efficace parce que c'est plus fonctionnel, on a de l'espace pour circuler autour des clients. Les équipements son high-tech up to date, c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. »

Le nouvel édifice a été construit au coût de 275 millions de dollars.

La population de Baie-Saint-Paul et des environs doit dorénavant se présenter au 88, rue Racine pour recevoir des soins d'urgences.