Un texte de Romain Schué

« Moi, je trouve que c’est dépassé. C’est une façon de faire d’un autre siècle. Aujourd’hui, on nomme des personnes compétentes. On ne fait plus de cadeau », a assuré dimanche le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ).

François Legault a notamment cité la nomination de « Mme Post-it », Chantal Landry, au poste de sous-ministre adjointe au ministère de la Santé en 2012. Nouvellement élue, Pauline Marois avait accepté cette proposition émanant de Jean Charest, suscitant la colère des élus de la CAQ.

Deux ans plus tard, Philippe Couillard avait lui aussi « accepté la nomination de trois collaborateurs de la première ministre sortante », selon les termes décrits dans un communiqué de presse, évoquant une « tradition ».

Hors de question, dit François Legault, d’accepter une telle pratique s’il devient premier ministre.

« Je ne ferais pas de cadeaux à trois amis de Philippe Couillard [pour] leur donner une job à vie », a-t-il confié.

« Les gens qui vont être nommés, les gens qui vont être choisis, ce sont les gens les plus compétents », a ajouté le chef caquiste.

Par ailleurs, alors que Philippe Couillard, s’il est défait, aura encore la tâche de diriger un ultime Conseil des ministres jusqu’à la passation des pouvoirs, François Legault a invité le chef libéral à ne procéder à aucune nomination de dernière minute.

« Je préférerai qu’il n’en fasse pas », a indiqué le chef de la CAQ, sans préciser s’il annulerait ou non ces nominations.