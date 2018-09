Un texte de Roxanne Simard

Celui qui se fait appeler Olicorno, représentera la Galerie Angers de Montréal dans la grosse pomme. L'artiste, qui est maintenant établi à Montréal, est aux anges depuis qu'il a appris la nouvelle.

J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai crié. C'est un rêve qui se réalise tellement vite pour ma jeune carrière. C'est exceptionnel! Olivier Corneau, artiste

Cette exposition représente une étape importante pour Olivier Corneau, car elle lui donnera accès à de nouveaux débouchés.

« Ici à Montréal c'est un petit marché un peu plus confortable et accessible pour les jeunes artistes et la compétition est plus amicale. Mais quand tu arrives aux États-Unis c'est plutôt la jungle, mais c'est tellement excitant et c'est la grande porte vers les grands collectionneurs », ajoute-t-il.

Olivier Corneau, originaire de Saguenay, présentera ses oeuvres à New York en avril 2019. Photo : Olivier Corneau

Olivier Corneau prévoit exposer ses oeuvres les plus récentes. Puisqu'il avait déjà prévu quelques semaines de création en début d'année, l'artiste multidisciplinaire n'écarte pas l'idée de créer de nouvelles oeuvres pour l'événement.

Ce sera certainement du travail anatomique et du travail symbolique. Il va y avoir des iris, des colonnes vertébrales et d'autres surprises qui n'existent peut-être pas encore. Olivier Corneau, artiste

Olivier Corneau, artiste multidisciplinaire originaire du Saguenay. Photo : Carl Hugo / Zaïr

Le fait de présenter ses oeuvres les plus récentes le motive au plus haut point.

J'ai envie que ce soit flamboyant, impressionnant et de bien représenter ma galerie à Montréal. Je vais le faire le plus spectaculaire possible. Olivier Corneau, artiste

Olivier Corneau présentera aussi ses nouvelles oeuvres lors d'une exposition à la galerie Angers à Montréal au printemps.