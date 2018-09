Des équipes d’Hydro One sont à pied d’oeuvre dans plusieurs secteurs entre Sudbury et North Bay pour réparer de nombreuses lignes électriques qui ont été endommagées par des vents violents vendredi. Des monteurs électriques d’autres compagnies sont également dans la région pour prêter main-forte à Hydro One.

Hydro One dénombre plusieurs pannes de courant dans les Nord-Est de l'Ontario comme en témoigne cette carte interactive du distributeur. Photo : Radio-Canada

Au plus fort de la tempête vendredi soir, plus de 400 000 foyers à travers la province étaient privés de courant.

Les principaux dégâts à notre réseau sont surtout dans la région d’Ottawa, mais un peu partout ailleurs dans la province, certains poteaux sont fracturés et des arbres sont tombés sur des lignes électriques. Alicia Sayers, porte-parole d’Hydro One

Hydro One demande à ses clients de lui signaler toute interruption de service. La porte-parole, Alicia Sayers tient également à remercier les abonnés qui sont privés de courant pour leur patience pendant les travaux de réparation du réseau.