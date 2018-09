Plusieurs épreuves étaient offertes aux athlètes débutants et aguerris. Les plus en forme s'étaient inscrits dans la catégorie olympique et parcourir 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. Les moins habitués pouvaient opter pour le parcours découverte qui comportait 375 m de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course.

À 12 ans, Mathias Caouette est parmi les plus jeunes participants. Il en est à sont premier triathlon, mais déjà il sait que ça ne sera pas le dernier.

C'est son père qui l'a convaincu de se mettre au triathlon. Jean-François Caouette s'entraînait pour un demi-ironman quand sa conjointe et ses enfants l'ont mis au défi de faire un triathlon en famille.

« On est ici à matin tout le monde ensemble! », se réjouit le père de famille entouré de sa conjointe, de ses filles et de son garçon.

Mathias Caouette, 12 ans, participe au triathlon avec sa famille. Photo : Radio-Canada

Un sport accessible

L'ambassadeur de l'événement, Bruno Savard, a participé à de nombreux triathlons. Il souligne d'ailleurs l'engouement des athlètes pour ce sport. « Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un sport qui est accessible ».

Le parcours découverte ne nécessite « pas un entraînement à tout casser », précise M.Savard.

Malgré l'air frisquet, l'eau de la baie de Beauport était à 21 degrés Celcius.