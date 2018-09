Cette mesure, publiée samedi sur le site Internet du département de la Sécurité intérieure, pourrait forcer des millions d’immigrés pauvres qui dépendent de l’aide publique à choisir entre renoncer aux avantages auxquels ils pourraient être admissibles ou obtenir une carte verte pour vivre et travailler légalement aux États-Unis.

Les immigrants âgés, dont beaucoup ont accès à des médicaments sur ordonnance à faible coût, pourraient également être contraints de cesser de participer au programme d'avantages sociaux afin de ne pas être considérés comme un fardeau pour les contribuables.

La proposition, qui n'aura pas besoin d'être approuvée par le Congrès, devrait toucher 382 000 personnes par an.

La Sécurité intérieure rappelle sur son site Internet que l'idée de « charge publique » appliquée au processus d'admission des immigrants remonte à la loi sur l'immigration de 1882.

« Ceux qui cherchent à immigrer aux États-Unis doivent montrer qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins financiers », a précisé la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen.

Désormais, la nouvelle réglementation exigera que les responsables de l’immigration considèrent que la perception des avantages sociaux est un « facteur négatif qui pèse lourd » pour ceux qui demandent à rester légalement dans le pays.

Ceux qui sont susceptibles de devenir dépendants de l'aide du gouvernement seront probablement refusés.

La règle touchera ainsi les personnes cherchant à immigrer de façon permanente aux États-Unis et celles qui détiennent un visa temporaire, mais qui cherchent à rester à long terme, y compris des étudiants et des travailleurs.

On pourrait demander aux immigrés, dans des cas limités, de prouver qu’ils ont une réserve de fonds d’au moins 10 000 $.

Le projet de 447 pages, intitulé Inadmissibility on Public Charge Grounds, ne s’appliquera pas aux familles dont le revenu est en deçà de 15 % du seuil minimum de pauvreté.

Certaines personnes souffrant de maladies mentales ou cardiaques, ainsi que de cancer, seront aussi considérées comme des poids potentiels pour la société, surtout si elles sont incapables de prouver qu'elles détiennent une assurance maladie privée.

Les organismes de défense des immigrants n'ont pas tardé à réagir à cette annonce.

« L'annonce faite aujourd'hui par l'administration Trump vise à réduire considérablement l'immigration légale. Si elle est mise en œuvre, elle nuira à l'ensemble du pays », a déclaré à CNN Todd Schulte, président de Moving America Forward, une organisation de défense des immigrants.

« Il s’agit d’une autre tentative sournoise pour réduire l’immigration légale, ce qui finit par nuire à nos communautés et à notre pays », ajoute-t-il.

Marielena Hincapié, directrice exécutive du Centre national du droit de l’immigration, a publié samedi une déclaration critiquant la mesure proposée.