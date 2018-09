En conférence de presse à Saint-Jean-sur-Richelieu, en matinée, le chef Jean-François Lisée a soutenu qu'en raison des compressions budgétaires du gouvernement sortant, ces enfants ne peuvent compter que sur des « épisodes de soins » à l'heure actuelle.

La vice-cheffe et candidate péquiste dans Joliette, Véronique Hivon, a pour sa part dénoncé les longs délais d'obtention d'un diagnostic.

Les parents sont laissés à eux-mêmes, a-t-elle ajouté, et n'ont ni temps ni énergie pour sortir dans la rue et défendre leur cause.

Afin de garantir des soins ininterrompus, le PQ s'engage à allouer des enveloppes de 60 millions de dollars pour les enfants qui ont une déficience intellectuelle, de 30 millions pour ceux qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et de 24 millions pour les jeunes handicapés.

Accompagné également de Dave Turcotte, candidat dans la circonscription de Saint-Jean, M. Lisée a martelé que la situation actuelle est inacceptable pour une « société riche et avancée comme le Québec » et que son gouvernement serait celui de la « bienveillance ».

Plus de détails à venir.