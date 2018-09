Selon la société d'État, il reste environ 1200 foyers qui sont sans courant dimanche matin.

L'entreprise a mobilisé 25 équipes sur le terrain pour se rendre dans les localités touchées et le courant sera rétabli au fur et à mesure.

Hydro-Québec compte renforcer ses équipes sur le terrain, explique le conseiller-relations avec le milieu, Richard Simard.

En après-midi, il y a quelques équipes qui vont venir de l'extérieur pour pouvoir donner une meilleure force de frappe et [on souhaite rétablir] la situation d'ici la fin de la journée ou le plus rapidement possible. Les cas qui restent sont évalués au fur et à mesure , dit-il.

Au Québec, plus de 10 000 clients sont privés d'électricité dimanche matin.