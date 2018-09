Les premiers coureurs du demi-marathon étaient attendus au fil d’arrivée vers 8 h 40, ceux du marathon complet une heure plus tard, et ils n’ont pas fait mentir les prédictions.

Le grand gagnant de l'épreuve a été le Kenyan Ezekiel Mutai, qui a couru les 42 km en 2 h 11 min 6 s. Il a été suivi de deux autres de ses compatriotes.

Chez les femmes, c'est la Rwandaise Salomé Nyirarukundo qui a remporté les honneurs, avec un temps de 2 h 28 min 3 s.

Par ailleurs, trois Québécois font partie des 10 premiers coureurs à compléter le marathon. Le premier arrivé a été François Jarry, au sixième rang, en 2 h 22 min 4 s.

Par ailleurs, le premier homme à se présenter au fil d’arrivée, pour le demi-marathon, a été Alexis Lavoie-Gilbert, de Québec, avec un temps de 1 h 9 min 25 s. Du côté des femmes, c'est Anne-Marie Comeau de Saint-Férréol-les-Neiges qui a terminé l’épreuve le plus rapidement, en 1 h 14 min 46 s.

Les gagnants du Marathon de Montréal 2018 sont trois Kenyans. Photo : Radio-Canada

Le parcours

Empruntant un tout nouveau parcours cette année, les marathoniens doivent rejoindre le Vieux-Port, puis le canal Lachine, qu’ils longent en empruntant la rue Saint-Patrick jusqu’à Ville-Émard.

Ils rebroussent ensuite chemin et se rendent au Quartier des spectacles, à l'angle des rues Saint-Catherine et Saint-Urbain, où le demi-marathon se termine. Les coureurs du 42 km continuent quant à eux et grimpent jusqu’au Plateau-Mont-Royal pour emprunter le boulevard Saint-Joseph, traverser le Jardin botanique, faire le tour du parc Maisonneuve et revenir finalement au point d’arrivée du Quartier des spectacles.

L’épreuve doit être effectuée en un maximum de six heures.

Déjà samedi, des coureurs avaient foulé les rues de Montréal dans le cadre des courses de 10 km et 5 km, ainsi que du P'tit marathon de 1 km destiné aux enfants de 3 à 11 ans.

Nouveau parcours, nouvelle organisation

Pour la première fois en 28 ans, les marathoniens n’ont pas pris leur départ du pont Jacques-Cartier.

Ce changement de parcours n’est pas la seule nouveauté de l’événement : les nouveaux organisateurs, l'équipe québécoise de la bannière IRONMAN, souhaitent ramener les coureurs d’élite à Montréal.

C’est pourquoi ils offrent cette année une bourse totale de 50 000 $, un montant qu’ils qualifient eux-mêmes de modeste, à partager entre les cinq premiers finissants et les cinq premières finissantes des 42 km.

Ce montant devrait toutefois être bonifié au fil des ans.

« On est une ville olympienne [sic], alors il fallait que l’élite revienne. C’est le début. On va reprendre la place qui nous revient. On ne veut pas être un départ et une arrivée à Montréal, mais bien une destination à découvrir », a indiqué Dominique Piché, le producteur et directeur de course du Marathon international Oasis de Montréal.

Température clémente cette année

L’an dernier, le marathon avait été annulé en raison d’une humidité et d’une chaleur accablante. Cette année, la température est idéale pour les coureurs avec le soleil et un mercure d'environ 10 degrés.

L’événement pourrait toutefois faire sortir de leurs gonds certains automobilistes, puisqu’il oblige la fermeture de nombreuses rues.