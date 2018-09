La Ville de La Sarre s'est jointe à la MRC d'Abitibi-Ouest pour une 2e année afin d'organiser une semaine d'activités un peu partout dans la région.

Une vingtaine d'activités seront proposées à cette occasion, avec des expositions, des conférences, des spectacles et des ateliers créatifs entre autres.

L'agente de développement culturel à La Sarre, Sophie Ouellet, affirme que la semaine est très suivie est attire plusieurs personnes de partout en région.

La semaine culturelle des générations c'est un mix de deux événements qui ont lieu presque conjointement, c'est-à-dire les journées de la culture qui ont toujours lieu en fin septembre et la Journée internationale des aînés qui a lieu le premier octobre, dit-elle. Nous, à La Sarre, ce qu'on fait c'est qu'on prend les deux événements, on les combine et on essaie d'offrir vraiment le plus d'activités culturelles variées sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Ouest qui vont s'adresser autant aux plus petits qu'aux personnes ainées.

Les activités sont données aux écoles, aux CPE et dans les lieux de diffusion culturelle.