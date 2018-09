Après une belle victoire de 6 à 2, vendredi face aux Voltigeurs de Drummondville, les Huskies se sont inclinés à domicile 3 à 1 face aux Olympiques de Gatineau.

L'unique but des Huskies a été inscrit à la 3e période par Vincent Marleau.

Pour l'entraineur-chef des Huskies, Mario Pouliot, c'est la performance du gardien de but des visiteurs qui a fait la différence.

« Il y a une raison pourquoi leur équipe part avec la victoire ce soir, c'est la performance de leur gardien de but ... Quand je regarde l'intensité que nos joueurs ont déployée, on a eu 50 tirs au but, des occasions en or qu'on n'a pas concrétisé, ils ont bloqué énormément de tirs, mentionne Mario Pouliot.

Si on joue plusieurs matchs comme ça, on va en gagner pas mal plus qu'on va en perdre. Mario Pouliot

Les Foreurs de Val-d'Or ont de leur côté perdu leur match 6 à 2 contre les Voltigeurs de Drummondville.

La performance du gardien des Foreurs Mathieu Marquis est à souligner lui qui a réalisé 47 arrêts.

La veille, ils ont subi une lourde défaite 10 à 4 face aux Olympiques de Gatineau.

Mardi, les deux équipes de la région croiseront le fer dans un premier duel de la 117.