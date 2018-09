Un peu plus de 230 sinistrés de Gatineau, dont une soixantaine d’enfants, ont passé une deuxième nuit à l'extérieur de leur logement au campus Gabrielle-Roy du cégep, hier.

Les opérations de la Croix-Rouge doivent changer d'endroit, parce que les cours vont reprendre au cégep, lundi.

« Ce n'est pas l'idéal, car c'est un peu plus loin du quartier. Cependant, c'est le seul endroit où on pouvait héberger confortablement quelques centaines de personnes », a expliqué en entrevue à Radio-Canada Isabelle N. Miron, conseillère du district de l'Orée-du-Parc. « Il y a des douches et des endroits pour dormir qui sont plus silencieux. On va essayer d'installer les gens le plus confortablement possible. »

Mme Miron a également indiqué que des navettes seront mises à la disponibilité des sinistrés. « On ne veut pas qu'ils se sentent prisonniers. On veut qu'ils puissent se déplacer selon leurs besoins », a-t-elle insisté.

« Il y avait 237 sinistrés qui ont dormi avec nous, a précisé M. Mathieu. C’est beaucoup, c’est beaucoup! Les sinistrés ont tenté de trouver des chambres d’hôtel, mais c’est quasiment impossible dans la région. Les hôtels sont complets. »

Ça s’est passé très vite. Quelques dizaines de minutes après le passage de la tornade, la Ville nous a appelés. La Croix-Rouge était déjà intervenue, l’an dernier, pour les inondations. Notre plan était déjà rodé pour la région. Nos bénévoles avaient pris de l’expérience. Ils sont intervenus tout de suite. Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge

Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge Photo : Radio-Canada/Audrey Roy

Un fonds d'aide

M. Mathieu a aussi fait appel à la générosité des Québécois en mettant sur pied un fonds d'aide pour les sinistrés de la tornade qui s'est abattue vendredi sur Gatineau et Ottawa.

Le fonds de la Croix-Rouge servira à pallier l’insuffisance du programme gouvernemental d'aide financière aux sinistrés.

Le premier ministre sortant, Philippe Couillard, a annoncé samedi une aide d'urgence d'un million de dollars qui sera administrée par la Croix-Rouge.

Le temps passe

Même si une première vague de sinistrés gatinois a pu réintégrer leurs domiciles, ceux qui ont été le moins touchés par la tornade de vendredi sont encore dans l’incertitude.

Selon la Croix-Rouge, 600 à 800 personnes ont été évacuées de leur logis à Gatineau.

J’aimerais ça pouvoir aller chercher du linge, mais nous ne pouvons pas. Au moins, nous sommes vivantes moi et ma coloc, c’est ça l’important , explique Caroline St-Jean du quartier Mont-Bleu, qui a été violemment frappé par la tornade.

La Ville de Gatineau a établi un code de couleurs, allant du vert au rouge, pour chaque secteur de la ville touché par la tornade. Le secteur vert permet aux citoyens de se réinstaller de façon permanente dans leur logis. Ceux qui habitent le secteur jaune peuvent seulement récupérer des biens essentiels, tandis que le secteur rouge reste inaccessible.

Caroline St-Jean et sa colocataire Mélanie Fabien aimeraient bien récupérer leurs effets personnels. Photo : Radio-Canada/Yasmine Mehdi

Je n’ai plus rien, il n’y a plus de toit, on attend encore de savoir, parce que c’était clair pour ceux qui sont dans le secteur mauve, c’était clair pour le secteur jaune, mais pour le rouge, où se trouve mon logement, on est un petit peu dans l'ambiguïté de savoir si mes biens sont protégés , explique Mme St-Jean.

À un moment donné, il y a eu les vents, j’ai ouvert la porte et j’ai vu le toit décollé. J’ai fermé la porte et on s’est juste reculées dans le garde-robe parce qu’on avait plus le temps de ne rien faire. Il y a eu comme un moment de silence, pis là, on dirait que ça fait comme un siphon par en dedans, pis là, c’était l’enfer! Caroline St-Jean, sinistrée

La réintégration des citoyens est encadrée par le Service de sécurité incendie de Gatineau.

Comment faire des dons? Sur le site web www.croixrouge.ca ou par téléphone au 1 800 418-1111

Dimanche matin, près de 85 000 clients étaient toujours privés d'électricité, en Outaouais et dans l'Est ontarien.