Il s'agira d'une deuxième rencontre bilatérale entre les deux hommes, qui s'étaient entretenus à Bruxelles, en Belgique, en juillet dernier lors du sommet de l'OTAN. C'était peu après l'assermentation officielle de Pedro Sanchez à titre de président du gouvernement espagnol, le 1er juin.

Dans un communiqué, le premier ministre Trudeau précise que les discussions porteront notamment sur les emplois et les occasions d'affaires créés par l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, autant pour les entreprises que pour les citoyens.

Les deux dirigeants examineront également des avenues de collaboration étroite afin de promouvoir la paix et la sécurité internationales, et de faire progresser l'égalité des sexes.

Le Canada et l'Espagne entretiennent une relation économique en croissance. L'an dernier, les exportations de marchandises du Canada vers l'Espagne totalisaient 1,6 milliard de dollars. Les importations de produits en provenance de l'Espagne s'élevaient pour leur part à 2,8 milliards de dollars.

Quant aux investissements canadiens en Espagne, ils étaient évalués à 6,4 milliards de dollars en 2017.