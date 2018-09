Le festival Panache de Saguenay a fait place à la diversité pour sa 5e édition. Des mannequins de différentes tailles et de diverses cultures ont défilé avec style et fierté. L'événement mode présentait une dizaine de marques de différents designers dans ses défilés qui ont eu lieu les 21 et 22 septembre à la Zone portuaire de Chicoutimi. Entrevue avec l'instigatrice du défilé, Maézie Caouette, originaire d'Alma.