Devant le centre d'urgence de l'école secondaire West Carleton, dans le secteur dévasté de Dunrobin, Doug Ford a assuré que la province allait dépenser tout ce qui est nécessaire pour remettre sur pied la vie des sinistrés.

Ils vont sans doute contacter leurs compagnies d'assurances, et si les assurances ne couvrent pas, nous allons nous en occuper , a-t-il dit.

Dans un communiqué, il a indiqué que le Centre provincial des opérations d'urgence appuie les autorités municipales.

Le gouvernement de l'Ontario a également fait savoir qu'il activera le Programme d'aide aux sinistrés pour la reprise après une catastrophe. Ce programme offre un appui financier aux propriétaires, aux locataires, aux petites entreprises indépendantes, aux agriculteurs et aux organismes à but non lucratif, pour les aider à payer les frais de base nécessaires après une catastrophe.

Le premier ministre a dit par ailleurs avoir rencontré plusieurs familles sinistrées et avoir constaté beaucoup de solidarité au sein de la communauté.