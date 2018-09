Dans un communiqué, il a indiqué que le Centre provincial des opérations d'urgence appuie les autorités municipales.

Le gouvernement de l'Ontario a également fait savoir qu'il activera le Programme d'aide aux sinistrés pour la reprise après une catastrophe.

Ce programme offre un appui financier aux propriétaires, aux locataires, aux petites entreprises indépendantes, aux agriculteurs et aux organismes à but non lucratif, pour les aider à payer les frais de base nécessaires après une catastrophe.

Doug Ford a été l'hôte de Ford Fest, un barbecue annuel qu'il tient depuis des années, samedi après-midi.