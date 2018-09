Les gens chez nous l'ont dit assez clairement : ce qui est important, c'est d'avoir plus de temps. Est-ce que c'est plus tôt à l'automne? Est-ce que c'est au printemps? , explique le président de la FQM, Jacques Demers.

Selon lui, le printemps n'est pas nécessairement le moment idéal non plus. Pensons aux municipalités aux prises avec des inondations, illustre celui qui est également le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley.

Il espère que le monde municipal pourra arriver à s'entendre sur une éventuelle date.

Ce qui va se faire dans les prochaines étapes, c'est qu'on va s'asseoir avec l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Montréal et Québec pour trouver le temps idéal. Si on est capables, après ça on va approcher le gouvernement provincial pour changer cette date-là , résume-t-il.

Sous Philippe Couillard, le gouvernement avait manifesté son ouverture à modifier la loi si les deux instances représentant les municipalités, la FQM et l'Union des municipalités du Québec y acquiescent.

La FQM compte 1000 membres. Samedi, 58% d'entre eux ont assisté au Congrès. Le vote en faveur d'un changement de date a été unanime.