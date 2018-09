Environnement Canada a confirmé, samedi soir, que la tornade qui a frappé une partie d'Ottawa avant de se diriger vers Gatineau, avait une force de 3 sur l'échelle de Fujita améliorée. Les vents ont atteint jusqu'à 265 km/h. De nombreuses maisons ont été sévèrement endommagées.

« C’est sûr que EF-3, si on parle du Québec et de l’Ontario, c’est rare. En général, au Québec, on a 6-7 tornades de force EF-0 ou EF-1, mais une force 3, c’est toujours rare », précise Samir Al-Alwani, météorologue au ministère Environnement et Changement climatique Canada. La dernière tornade d’une telle ampleur a avoir frappé la région a eu lieu le 4 août 1994, à Aylmer, explique l'expert.

Une maison a été lourdement endommagée à Dunrobin, à l'ouest de la ville d'Ottawa. Photo : Sandra Spinks

Après avoir évoqué que la tornarde pourrait avoir été de force 2, le ministère a revu son évaluation à la hausse en raison des dommages que la tornade a causés ainsi que de la trajectoire qu’elle a empruntée.

« On a commencé à voir des murs complètement détruits. Il y avait des dommages importants aux édifices publics, des voitures soulevées », explique M. Al-Alwani.

La tornade a particulièrement touché les secteurs de Dunrobin, petite communauté dans l'ouest d’Ottawa, et du Mont-Bleu, à Gatineau.

Des dégâts ont également été rapportés dans le sud d'Ottawa, notamment dans le secteur Hunt Club-Riverside.

Les réseaux électriques ont été particulièrement endommagés par les vents : 97 500 clients d’Hydro Ottawa étaient toujours privés de courant, samedi soir. De l'autre côté de la rivière des Outaouais, 15 000 clients d’Hydro-Québec en étaient toujours dans le noir.

Une solidarité « importante »

« C'est l'un des deux ou trois événements les plus traumatisants [de l'histoire] de notre ville, a déclaré le maire d'Ottawa, Jim Watson, samedi. Je n'ai jamais vécu une telle expérience de toute ma vie à Ottawa. »

« On dirait littéralement qu'une bombe a été larguée, a-t-il poursuivi au sujet de Dunrobin. Les ambulanciers paramédicaux ont fourni un drone et les images aériennes que j'ai vues ressemblent à quelque chose que vous verriez dans un film ou dans l'allée des tornades en Oklahoma. »

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a quant à lui envoyé ses pensées aux personnes touchées par le passage de la tornade, plus particulièrement aux résidents de Dunrobin. « Merci aux premiers répondants et aux équipes d’Hydro qui ont travaillé sans relâche pour venir en aide [aux sinistrés] », a-t-il tweeté, samedi. Il doit visiter dimanche les régions ontariennes touchées.

Les quatre chefs de partis du Québec, de leur côté, ont suspendu leurs activités de campagne électorale pour visiter la zone sinistrée.

Philippe Couillard, qui a réenfilé son costume de premier ministre pour l'occasion, a annoncé une aide d'urgence de 1 million de dollars.

« Cette solidarité des Québécois, pour moi, elle est importante », a tenu à souligner le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Selon M. Pedneaud-Jobin, au moins 215 bâtiments ont été endommagés ou détruits à Gatineau, pour un total de 1686 logements affectés.

Le maire a indiqué que la catastrophe avait fait près de 700 sinistrés dans sa municipalité. Selon le site Internet de la Ville, déjà 684 se sont inscrits au centre des sinistrés aménagé dans le cégep de l'Outaouais.

Des sinistrés sous le choc

« Je me suis placé dans une petite chambre et j'ai commencé à voir la tornade s'en venir. J'ai vu beaucoup de débris et j'ai même senti le bloc appartements vibrer », a confié Denis Tessier, un sinistré de la tornade dans le secteur du Mont-Bleu.

« J'ai eu vraiment peur, j'ai empoigné ma petite chienne et je me suis cachée », a raconté sa conjointe.

Manon Massé et François Legault se sont rendus sur place samedi et ont constaté les dégâts dans ce secteur particulièrement pauvre de Gatineau. La co-porte-parole de Québec solidaire a insisté sur le fait que les groupes de soutien et communautaires doivent obtenir toute l'aide nécessaire au bon fonctionnement de leurs activités.

Le profil socioéconomique de Mont-Bleu a aussi été relevé par le premier ministre sortant. « Ce sont souvent des gens qui ne sont pas au sommet de l'échelle économique, c'est comme si le sort s'acharnait sur eux deux fois », a dit Philippe Couillard.

L’attention portée par les chefs aux Gatinois n’a toutefois pas semblé impressionner Ubald Alie, un citoyen de la ville. « C’est profiter de la misère du monde! », s’est-il exclamé, ajoutant que les chefs « prennent de la place » et qu’ils « sont dans le chemin plus que d’autre chose ».