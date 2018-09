C’est pour cette raison que le barbecue de cette année a été tenu dans un centre récréatif de Vaughan, un quartier dans le nord de Toronto. Traditionnellement, l’événement avait lieu dans la cour arrière chez la mère du premier ministre.

De la musique, des hot dogs gratuits et du divertissement étaient à l’horaire. Des centaines de personnes s’y sont rendues.

M. Ford a également donné un court discours.

Dans celui-ci, il a mentionné avoir rencontré la famille des policiers blessés lors d’une fusillade à Burlington, samedi matin. « Je suis heureux de vous dire qu’ils vont s’en sortir. Mes amis, nous avons les meilleurs policiers ici même en Ontario. Ils ont tout mis en œuvre pour protéger nos communautés et nous leur en sommes très reconnaissants. »

Il a également affirmé que la province aidera les sinistrés de la tornade à Ottawa.

« Nos pensées vont aux gens d'Ottawa touchés par la tornade hier, en particulier ceux de Dunrobin », a-t-il déclaré.

« Nous voulons que vous sachiez que toute la province se tient à vos côtés et prie pour vous ce soir. La tempête a frappé beaucoup de maisons et d’entreprises et comme je l’ai dit au maire d’Ottawa aujourd'hui, nous ferons tout pour les aider à se remettre sur pied. »

Ford a annoncé qu'il se rendra à Ottawa dimanche matin pour rencontrer les équipes et les travailleurs de première ligne afin d'offrir le plein appui du gouvernement de l'Ontario dans les efforts de nettoyage.