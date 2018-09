« En 20 ans, on a accompli beaucoup de choses », se félicite la présidente de l'Institut Guy-Lacombe de la famille, Cynthia Huard. L'affluence lors de cet événement samedi midi montre que l'organisme est ancré dans la communauté franco-albertaine.

Plus d'une centaine de personnes, dont beaucoup d'enfants, se sont rendues au Campus Saint-Jean pour célébrer les 20 ans de l'Institut Guy-Lacombe de la famille.

Activités pour enfants

Tous ont pu profiter du barbecue gratuit et des activités qui y étaient organisées, comme des séances de maquillage et de bricolage, des ballons sculptés par une animatrice ou l'échange de quelques balles sur une table de ping-pong.

Les enfants pourront profiter de séances gratuites de maquillage. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

Le rendez-vous a permis de créer des liens entre les familles, mais aussi de célébrer la création, cette année, d'un fonds de dotation en collaboration avec la Fondation franco-albertaine (FFA).

« Qu'est-ce qu'on fait avec un fonds de dotation ? Chaque dollar qui est donné est là pour appuyer l'organisation de façon permanente », a expliqué Joël F. Lavoie, le directeur de la FFA.

Vingt ans au service des familles

L'Institut Guy-Lacombe de la famille s'efforce, depuis sa création en 1998, d'être au service des familles et compte l'être davantage. « On espère que, pour le 30e anniversaire, on pourra parler de l'Institut Guy-Lacombe représenté à plus d'un endroit dans la ville », souhaite Cynthia Huard, la présidente.

Cynthia Huard est présidente de l'Institut Guy-Lacombe depuis deux ans. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

L'organisme a commencé par un centre de ressources francophones qui traversait la province avec livres et DVDs afin d'assurer l'accès à la culture au plus grand nombre. Dorénavant, une bibliothèque existe à La Cité francophone, où 18 000 produits sont disponibles. Selon les organisateurs, entre 700 et 800 ressources y sont empruntées chaque mois.

Des ateliers d'éducation parentale, un service de garde après l'école et un centre d'appui parental ont été mis en place pour soutenir les familles franco-albertaines. Plus de 2700 personnes ont profité de ces services l'année dernière.