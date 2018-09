Ils militent, avec le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), pour des logements plus abordables.

Ils sont partis d'Ottawa le 2 septembre dernier et se dirigent vers Québec.

Ils partaient samedi de Yamachiche pour se rendre à Trois-Rivières en fin de journée, un trajet de près de 30 kilomètres, par la route 138.

Des organismes de la Mauricie se sont greffés à eux, cette fin de semaine, notamment des groupes de femmes et des associations de personnes retraitées, qui souhaitent mettre en lumière les difficultés en matière de logement.

Sur son parcours, le groupe de marcheurs est bien accueilli, selon la porte-parole du FRAPRU.

« On sent beaucoup la solidarité des gens de la région. Les gens klaxonnent. Les gens sortent de chez eux pour applaudir les marcheurs. Donc, vraiment, en Mauricie, comme ailleurs, on sent que les gens veulent plus de logements sociaux », affirme la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme.

Selon le FRAPRU, plus de 3500 ménages locataires de la région métropolitaine de Trois-Rivières consacrent plus de 50 % de leurs revenus pour payer leur appartement.

Selon les informations de Sarah Désilets-Rousseau