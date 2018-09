À l'aube, les coureurs ont quitté Magog pour une épreuve qui varie entre huit et 14 heures. L'effort en a valu la chandelle, car il s'agit de la deuxième plus importante levée de fonds de l'histoire de l'événement.

Les gens croient en notre mission et notre raison d'être. Christian Vachon, président de la Fondation Christian Vachon

Sa fondation milite pour la persévérance scolaire. Elle soutient plus de 400 enfants issus de milieux défavorisés au sein de 80 écoles de l'Estrie.

On veut mettre tous les enfants sur la même ligne de départ, donne-t-il en exemple. Certains enfants débutent l'année scolaire sans les vêtements nécessaires, sans le matériel scolaire ou les bons cahiers d'exercices. Comment on peut réussir sans ça ? C'est compliqué.

Parallèment au relais, des centaines d'enfants ont aussi participé à plusieurs courses à l'école La Ruche de Magog.

Ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes réalisent que c'est important l'activité physique, mais qu'ils constatent aussi que des adultes ont amassé des sous tout l'été pour leur donner un avenir meilleur , ajoute-t-il.

Des jeunes soutiennent leurs camarades de classe lors d'une course à l'école La Ruche de Magog. Photo : Radio-Canada

Une édition à saveur politique

Plusieurs partis politiques ont contacté l'organisation pour participer à l'événement. Le chef caquiste François Legault devait venir y prendre un bain de foule.

Ça se chicanait fort pour venir au relais cette année, ça prouve que notre événement prend de l'ampleur , croit l'organisateur.

La tornade qui a ravagé des secteurs des villes de Gatineau et Ottawa a toutefois fait dérailler ses plans.

Malgré tout, Christian Vachon espère pouvoir collaborer avec le prochain gouvernement afin de partager l'expertise de sa fondation en matière de persévérance scolaire.

Après douze ans, on a développé une expertise vraiment intéressante. On soutient une clientèle bien précise qui influence bien souvent le taux de décrochage scolaire. J'aimerais vraiment faire une différence à plus grande échelle.

Il a profité du relais, et de la campagne électorale, pour rappeler que les attentes sont élevées en matière d'égalité des chances en éducation et que les besoins sont de plus en plus grands.

[Les politiciens] promettent plein de choses, mais dans la réalité, cette année, j'ai 100 enfants de plus à soutenir. Il en reste beaucoup à faire pour soutenir les familles dans le besoin. Christian Vachon

Les besoins, ce n'est pas juste à la rentrée. Y'a des besoins au niveau des vêtements d'hiver, de la nourriture, des collations, des effets scolaires. Les besoins sont vraiment criants , soutient Sara Jane Limoges, enseignante à l'école primaire Saint-Philippe de Windsor qui reçoit l'aide de la fondation.

La Fondation Christian Vachon a constaté une hausse de 30 % des demandes de soutien depuis l'année dernière.