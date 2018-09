Un défilé de mode organisé à Place Centre-ville Jonquière a permis d'amasser 3200 $ pour l'organisme de médecins à domicile Jonquière-Médic.

Plusieurs candidats à l’élection provinciale se sont portés à la défense du service depuis le début de la campagne électorale. Un signal rassurant selon la responsable des communications de Jonquière-Médic, Véronique Savard.

« Les élus et la population ont à coeur le service. Chaque année la population se réunit et on est capable de ramasser des sommes considérables parce que les gens sont très généreux envers cet organisme. On est très contents. »

Même si les effectifs actuels réussissent à combler les plages horaires, des médecins sont toujours recherchés pour se joindre à l'équipe de Jonquière-Médic.