Étudiants, retraités ou travailleurs, les bénévoles sont nombreux à mettre la main à la pâte pour les candidates dans la circonscription de Duplessis sur la Côte-Nord.

C’est avec un sentiment d’urgence que Francis Vibert, 16 ans, a décidé de s'engager auprès de Québec solidaire.

Pour le directeur de campagne du Parti libéral du Québec dans Duplessis, Claude Harvey, s’engager est un moyen de faire avancer les dossiers de la région.