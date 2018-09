Un texte de Camille Martel

Les progressistes-conservateurs et les libéraux étaient dans le nord de la province samedi, une région confrontée à de nombreux défis économiques et démographiques.

Les positions des deux principaux partis sont diamétralement opposées sur la question.

Renouveler l'investissement

Les libéraux de Brian Gallant promettent un investissement de 100 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour le nord et la région de Miramichi.

Pour le premier ministre sortant, ces investissements ont porté fruit dans un premier mandat, citant notamment les investissements pour l’aéroport régional de Bathurst ou encore pour l’amphithéâtre communautaire Jean Daigle à Edmundston.

Le Fonds du nord a été développé justement pour aider à développer l’économie du nord et le fait que Blaine Higgs et les conservateurs sont prêts à couper ce programme et les investissements démontrent encore une fois qu’ils ne sont pas là pour toutes les régions de la province , a indiqué Brian Gallant.

Brian Gallant, chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Pas de plan nord et pas de ministre

De son côté, Blaine Higgs ne s’engage pas du tout à poursuivre les investissements massifs du plan nord s’il est élu. Il ne promet pas d'y contribuer ni de nommer un ministre responsable du nord.

Le chef du Parti progressiste-conservateur estime que le privé doit jouer un plus grand rôle et que le rôle du gouvernement est d’accompagner les entreprises et d’attirer l’investissement.

Selon lui, le fonds a été distribué dans le passé et il n’a pas permis aux entreprises de rester dans la région une fois que l’argent gouvernemental avait été épuisé.

Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada