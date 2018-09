Depuis 2013, la Ville de Trois-Rivières, la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable et Nature-Action Québec ont acquis près de 40 % de la superficie de la tourbière à des fins de conservation. Nature-Action Québec souhaite un jour pouvoir protéger l'ensemble du territoire. Au total, la tourbière compte 578 hectares de terrain.

On plante des arbres, des arbustes, des plantes indigènes, pour justement venir renforcir les passages qui existent ici , indique un bénévole qui était sur place samedi.

Les bénévoles espèrent que les utilisateurs de véhicules tout-terrain respectent les nouvelles barrières naturelles, et ne circulent plus sur les sentiers fragiles de la tourbière.

Ce milieu naturel hors du commun abrite de nombreuses espèces végétales, mais aussi des animaux tels des grues du Canada, des amphibiens et même des orignaux. Le passage régulier de véhicules hors route contribue à fragiliser cet écosystème.

La tourbière, c'est un milieu qui prend plusieurs centaines, voire des milliers d'années à se former et seulement quelques années à détruire , souligne Anne-Marie Robichaud, chargée de projet chez Nature-Action Québec.

Les tourbières servent, par exemple, à filtrer l'eau.

Le sol est très fragile dans une tourbière. On a des mousses qui sont endommagées par le passage répété des véhicules. Donc, en restaurant ces milieux-là, on peut permettre la renaturalisation. On peut permettre que ces espèces plus fragiles reprennent , indique l'agente de projet de Nature-Action Québec, Alexandrine Larson-Dupuis.

Selon les informations de Camille Carpentier