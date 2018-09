S'adressant aux journalistes, M. Watson a déclaré que le passage de la tornade a plongé des milliers de clients dans l'obscurité après que le poste de Merivale, appartenant à Hydro One, ait été gravement endommagé par des vents violents.

En plus de détruire une partie des infrastructures électriques de la Ville d’Ottawa, cinq personnes ont été transportées à l’hôpital, dont deux sont dans un état critique.

M. Watson a indiqué que le matériel endommagé au poste Merivale ne peut être réparé facilement, ce qui signifie qu'il y aura des arrêts prolongés jusqu'à ce que les équipes puissent d'abord enlever les débris importants et ensuite effectuer les réparations nécessaires.

C'est l'un des deux ou trois évènements les plus traumatisants qui ont affecté notre ville [dans l'histoire] , a dit M. Watson. Je n'ai jamais vécu une telle chose de toute ma vie à Ottawa.

On dirait littéralement qu'une bombe a été larguée sur la région, et les images aériennes que j'ai vues, cela ressemble à quelque chose que vous verriez dans un film ou lors du passage d’une tornade en Oklahoma , a ajouté M. Watson au sujet de Dunrobin, une petite communauté située à l'ouest d’Ottawa, où les résidents sont les plus gravement touchés.

On dirait quelque chose d'une scène de film ou de guerre. Jim Watson, maire d'Ottawa

D'après les premiers rapports qui recensent les dommages, la tornade était probablement de catégorie EF-2, ce qui signifie que les vents ont soufflé à une vitesse de 179 à 218 km/h.

Une visite de Doug Ford demain

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, se rendra dans la région dimanche pour constater les dommages.

Il s'est engagé à fournir aux autorités locales toute l’aide nécessaire pour aider la ville et les sinistrés à surmonter les évènements, notamment via le centre provincial des services d’urgence.

Le premier ministre a aussi tenu à remercier les travailleurs qui s’affairent à réparer le réseau électrique.

Au nom du gouvernement de l'Ontario, je tiens à dire à la population d'Ottawa que mes pensées l'accompagnent dans ses efforts pour se remettre de la tornade et de la tempête , peut-on lire dans un communiqué.

Dommages électriques plus importants que lors de la tempête de verglas

La tornade a causé des dommages considérables à des dizaines de maisons, d'arbres et de poteaux électriques. Rien qu'à Dunrobin, plus de 40 maisons ont été rasées ou détruites, laissant une traînée de débris et d'articles ménagers éparpillés dans les rues du quartier.

Bryce Conrad, président d'Hydro Ottawa, a déclaré que les dommages causés au réseau sont encore pires que ceux qu'il a subis lors de la tempête de verglas de 1998.

Pour ce qui est de l'ampleur des dommages causés à nos infrastructures, c'est grave , a déclaré M. Conrad.

Des orages accompagnés de vents violents et une tornade dans l'est de l'Ontario ont causé des dommages importants au poste de Merivale. Photo : Hydro One

Le poste de Merivale étant hors service, il manque environ la moitié des mégawatts dont la Ville a besoin pour maintenir l'éclairage. Les quartiers de l'ouest et du sud d'Ottawa, y compris Kanata, Nepean, Barrhaven, Stittsville, mais aussi certaines parties du Glebe, Westboro et du centre-ville, sont en panne. Bryce Conrad, président d'Hydro Ottawa

Le poste a été durement touché. Il faudra plusieurs jours pour restaurer ce poste , a déclaré M. Conrad, demandant aux clients d'être patients pendant que les équipes travaillent 24 heures sur 24.

Le président d'Hydro Ottawa, Bryce Conrad, a déclaré que les dommages aux infrastructures électriques pourraient prendre des jours avant d'être réparés. Photo : Radio-Canada/Leah Hansen

Il n'y a pas encore d'estimations précises du moment où l'électricité serait rétablie , a précisé M. Conrad avant d'ajouter qu'il n'avait jamais eu autant de clients sans électricité au cours de son mandat.

Au-delà du poste de Merivale, environ 80 à 90 poteaux électriques ont été touchés par les forts vents.

Plus de 300 feux de circulation à Ottawa sont hors service à la suite des pannes d'électricité. Les automobilistes devraient traiter ces intersections comme s'il s'agissait d'un arrêt.

Tous les hôpitaux d'Ottawa utilisent des génératrices de secours jusqu'à ce que le courant puisse être rétabli.