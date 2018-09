Un texte de Brigitte Dubé

Les policiers ont été appelés vendredi vers 22 h 30. Selon le lieutenant Paul Dugré de la Sécurité publique de Matane, les très forts vents n’ont laissé aucune chance à la résidence.

Un arbre cassé sur la maison montre la force du vent. Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

Lors de l’appel initial , raconte-t-il, on nous mentionnait que des flammes se trouvaient sur le coin de la toiture. À notre arrivée, les flammes s’étaient déjà répandues à la totalité du toit. À cause des forts vents, il y avait beaucoup de tisons dans les airs et il fallait protéger les résidences voisines. Le feu était assez violent.

Vingt-quatre pompiers de la Ville de Matane et quatre autres de la MRC de La Matanie ont combattu les flammes.

Les deux occupants s’en sont tirés sains et saufs, mais deux pompiers ont été légèrement blessés à la suite de l’effondrement d’un mur.

M. Dugré ajoute que la résidence est considérée perte totale. L'enquête est en cours pour déterminer la cause du sinistre.