Un texte d'Alix Villeneuve

On a fait imprimer la liste de nos supporteurs historiques. De 2003 à aujourd’hui, on a la liste de toutes les personnes qu’on a identifiées qui ont voté conservateurs dans la circonscription , explique Charles Doucet, le directeur de campagne des progressistes-conservateurs dans la circonscription de Moncton-Centre.

Il pointe alors une pile de feuilles de papier. Sur chacune d’elle, une vingtaine de noms sont indiqués. Des feuilles comme celle-là, il doit en avoir une centaine.

En aucun cas les partis politiques ne peuvent savoir pour qui un électeur a voté dans l’isoloir. Toutefois ils peuvent avoir une bonne idée et ajoutent ainsi le nom de l'électeur à la liste de sympathisants.

Les électeurs identifiés comme sympathisant progressiste-conservateur sont entrés dans une banque de données du parti. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Comment un parti politique peut-il se faire une telle idée? Essentiellement grâce à sa réaction aux appels téléphoniques et au porte-à-porte effectué par le parti. Certains vont l’affirmer haut et fort, et pour d’autres, cela va se deviner avec la réaction du citoyen.

Ça dépend un peu de l’expertise de la candidate. Il y a des candidats qui sont mieux à pouvoir déceler une personne [sympathisante ou non].

Et lors d’une élection, les partis politiques font tout pour inciter ces électeurs sympathisants à voter.

La candidate Claudette Boudreau-Turner discute avec son directeur de campagne Charles Doucet. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Les « cartes de bingo »

Cependant, lorsque vient le temps de voter, les électeurs y vont un à un selon leur horaire et leur contrainte. Pour éviter de faire des efforts en double, les partis politiques vont aller chercher auprès du directeur de scrutin le « relevé des électeurs qui ont voté ».

Dans le milieu, on l’appelle la « carte de bingo ».

Il s’agit d’un document mis à la disposition des partis politiques qui identifie tous les citoyens qui ont été voter. Le directeur de scrutin la met à jour chaque heure au fur et à mesure que l’élection avance.

Chaque numéro sur ces affiches représente un électeur de la circonscription. Au fur et à mesure que le vote avance, le parti va marquer ceux qui ont été voter. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Chaque électeur est associé à un numéro et à une section de vote. En croisant ces informations avec leurs banques de données de sympathisants, les partis politiques peuvent optimiser leurs efforts en ciblant précisément ceux qui n’ont toujours pas été voter.

La job de notre candidate et de tout le monde qui sont au téléphone, c’est d’appeler ces électeurs, soutient le progressiste-conservateur.

Parfois, une élection peut se gagner simplement parce que ses sympathisants ont été voter en plus grand nombre dans une circonscription, indique-t-il.

Si 60% de l'électorat vote, mais 90% des électeurs conservateurs votent [on remporte l’élection] Charles Doucet, directeur de campagne pour les progressistes-conservateurs dans la circonscription de Moncton-centre

Décision locale, impact provincial

Dans la circonscription de Moncton-Centre, tout est possible estime Charles Doucet. À la fois le Parti libéral, les progressistes-conservateurs, les verts et Chris Collins, candidat indépendant, tentent de s’y faire élire.

Quatre candidats sont susceptibles d’avoir au moins 10% du vote, je dirais peut-être même 20%.

Et dans une élection serrée à l’échelle de la province, chaque bataille locale peut faire la différence. Ça pourrait être ce siège ici qui nous fait gagner l’élection.

Le local de campagne des progressistes-conservateurs se situe dans une ancienne pharmacie. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Les instances nationales du parti le savent. C’est pourquoi plusieurs militants de l’ensemble de la région de Moncton ont eu comme directive de se concentrer sur cette circonscription, indique le directeur de campagne.

Ma prédiction personnelle, c’est que de la première place à la quatrième place, il ne va y avoir qu’un écart de 300 votes. Charles Doucet, directeur de campagne pour les progressistes-conservateurs dans la circonscription de Moncton-centre

Dans un tel contexte, chaque vote compte, indique-t-il. D'où l'importance d'inciter les électeurs à aller voter.

Des bénévoles s'efforcent de « faire sortir le vote » en effectuant des appels téléphoniques. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

« Bonjour! Je vous appelle pour vous rappeler de voter. »

Équipés de leur liste, les bénévoles vont appeler un à un les fameux sympathisants pour leur rappeler de voter.

Dans certains cas, et si les ressources le permettent, les partis politiques peuvent organiser des transports pour aider leurs électeurs à se déplacer jusqu’au bureau de vote.

Toutefois, avec l’avènement de la téléphonie mobile, rejoindre les citoyens de sa circonscription est de plus en plus difficile, indique le directeur de campagne. Les banques de données sont construites à l'aide des numéros de téléphone des anciennes listes de pointage, des cartes de membre et de recherche dans l'annuaire.

Beaucoup de notre temps est passé à simplement vérifier les numéros de téléphone. C’est frustrant. Je dirais que sur une page de 25 à 30 noms, il y a peut-être juste entre 5, 7 ou 8 numéros qui sont bons.

C’est tous des téléphones cellulaires. Ces numéros-là ne sont pas disponibles pour qu’on puisse les utiliser. Charles Doucet, directeur de campagne pour les progressistes-conservateurs dans la circonscription de Moncton-centre

Léa Jessulat et Margaret Boudreau sont venues donner un coup de main à la candidate. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Des proches venus donner un coup de main

Bien que ce ne soit pas le jour du vote et qu'un ciel radieux soit à l'extérieur, des militants donnent un coup de main au local électoral. Que ce soit pour inciter les électeurs à voter par anticipation ou pour épauler une proche qui traverse une campagne électorale.

Parmi eux se tient Margaret Boudreau. Octogénaire, il s'agit de la mère de Claudette Boudreau-Turner, la candidate. Sa tâche d'aujourd'hui est de découper des articles de journaux pour motiver les militants, mais elle a aussi accompagné sa fille sur le terrain.

Et lors d'une campagne électorale, les proches peuvent souvent apporter du soutien qu'aucune autre personne ne peut offrir.

Je suis aussi sa gardienne, elle a un chat et un chien. C'est moi qui m'en occupe quand ils ne peuvent pas. J'adore pouvoir m'occuper d'elle , affirme-t-elle à propos de sa fille.

Je suis tellement fière d'elle. Je l'aime tellement.