Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zheng Zeguang a convoqué l'ambassadeur Terry Branstad pour lui faire part de « fermes protestations » contre les sanctions décidées par Washington, a indiqué le ministère.

Un porte-parole avait indiqué plus tôt dans la journée que la décision d'acquérir des avions de chasse et des systèmes antimissiles auprès de la Russie participait de la coopération normale entre deux États souverains et que les États-Unis n'avaient pas « le droit de s'y ingérer ».

Jeudi, le département d'État américain a imposé des sanctions sur le Département chinois de développement des équipements (EED), la branche militaire en charge des acquisitions d'armements après « des transactions majeures » avec Rosoboronexport, le premier exportateur d'armes russe.

Ces sanctions concernent l'achat par la Chine de 15 avions de combat Soukhoï SU-35 en 2017 et d'équipements associés aux systèmes S-400 sol-air en 2018, précisait le département d'État.

Des missiles S-400 sol-air ont été vendus par la Russie à la Chine. Photo : Reuters/Vasily Fedosenko

La Chine est le seul pays à disposer des systèmes sophistiqués S-400 en violation de la loi américaine sanctionnant ce que Washington considère comme une « attitude pernicieuse » de la Russie, a expliqué un responsable du département d'État, samedi.

Cette loi a été promulguée en 2017 pour punir la Russie pour son ingérence aux élections américaines, son intervention en Ukraine et sa participation à la guerre civile en Syrie.

Le porte-parole de la diplomatie chinois, Geng Shuang, avait déjà fait part vendredi de sa « grande indignation », appelant les États-Unis à les retirer, faute de quoi ils devront en « payer les conséquences ».