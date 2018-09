Une telle mesure représenterait un défi pour les écoles et les commissions scolaires.

Le mobilier, les vestiaires, le matériel pédagogique, l'aménagement de différentes stations pour les ateliers, tout doit être adapté en fonction des plus petits dans ce type de classe.

« On pourrait faire la comparaison avec les CPE. On comprend que les quatre ans, dans un CPE ou à l'école, les besoins sont les mêmes », indique le directeur de l'École de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, Mario Tessier.

L'École de Pointe-du-Lac vient d'ouvrir une classe de maternelle quatre ans. Selon le directeur, cette promesse de la CAQ obligerait la construction de cinq nouvelles classes.

« Ça nous demanderait de faire une demande au ministère. Ensuite, si on a l'autorisation du ministère, on a les plans et devis à monter avec les ressources matérielles. Ensuite, l'année d'après, c'est la construction et elle se fait sur plusieurs mois. Pour avoir accès à ce milieu-là, ce ne serait pas possible avant deux ans », indique M. Tessier.

Ces nouvelles classes demanderaient aussi l'embauche de 5200 enseignents, soit cinq fois plus que la capacité prévue par les commissions scolaires, selon un sondage mené au printemps 2017. Ce serait un important défi de recrutement dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy admet que cette promesse représenterait un défi d'espace dans plusieurs écoles primaires, surtout avec la croissance de la clientèle qui se dessine au cours des prochaines années. Les défis de recrutement seront également grands.

Selon un reportage de Marie-Pier Bouchard