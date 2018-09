Un texte de Boualem Hadjouti

La région de l'Abitibi-Témiscamingue a été balayée par de fortes rafales, privant d'électricité plusieurs milliers de foyers. Des chemins sont bloqués par des arbres arrachés par le vent.

La municipalité de Preissac dit qu'elle veut sécuriser sa population et ses infrastructures.

Le maire Stephan Lavoie dit que son administration a mobilisé plusieurs services municipaux pour enlever les arbres qui bloquent les chemins et offrir l'eau aux citoyens qui sont sans courant.

Nous on veut s'assurer que la population a le minimum pour sa sécurité et on comprend que pas d'eau potable, c'est très important. Le bureau municipal est ouvert pour [fournir l'eau aux citoyens]. Stephan Lavoie

Chez nous on appelle ça une mesure d'urgence, explique le maire Stephan Lavoie. Quand il n'y a pas d'eau potable pour la population et les chemins sont barrés, il n'y a pas d'Hydro, ça peut être une mesure d'urgence. Moi j'appelle ça des mesures d'urgence parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de cellulaire non plus et pas de téléphone, il faut s'entraider.

Les priorités d'Hydro-Québec

De son côté, Hydro-Québec compte mobiliser près de 35 équipes samedi pour rétablir le courant en Abitibi-Témiscamingue.

Le conseiller-relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Richard Simard, dit que la priorité sera donnée aux foyers qui n'ont pas d'eau potable.

On va répondre aux appels urgents. Il y a des petites localités qui n'ont pas d'eau potable. On va essayer de se diriger rapidement vers ces lieux-là pour permettre aux gens de retrouver le service d'aqueduc. Après ça les 911 sont prioritaires et par la suite des plus grosses pannes aux plus petites , dit-il.

On ne peut pas donner de temps de rétablissement, c'est complexe, mais on fait tout notre possible pour régulariser la situation le plus rapidement possible. Richard Simard

Plusieurs interventions à Rouyn-Noranda

Des résidents de Granada ont bien failli se retrouver avec un arbre sur leur balcon. Photo : Facebook/Christiane Girard

À Rouyn-Noranda, la municipalité précise que plusieurs quartiers ont été balayés par des vents violents vendredi, causant d'importantes pannes d'électricité. Des arbres sont également tombés sur les chemins.

« L’équipe du Service incendie sécurité civile est intervenue dans 26 endroits pour des arbres tombés sur des fils électriques, quelques alarmes incendie, ainsi qu’un sauvetage », mentionne la Ville sur sa page Facebook.

À la mi-journée samedi, 10 000 clients sont toujours sans courant en Abitibi-Témiscamingue.