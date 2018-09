Un texte de Sylvie-Anne Jeanson

Situé au 158 Sterling Road dans l'ouest de Toronto l'édifice de 1919 rénové accueille le nouveau musée consacré à l'art contemporain canadien et international.

Il occupe cinq étages et propose plus de 5000 mètres carrés d'espace d'exposition, soit cinq fois plus qu'à son ancien emplacement de la rue Queen Ouest.

Au rez-de-chaussée, il y a un espace d'animation public, un café, une boutique et une place extérieure. Aux deuxième et troisième étages seront présentées de grandes expositions.

Au quatrième, le MOCA a dédié une moitié de l'étage à des studios pour une trentaine d'artistes en résidence. L'autre moitié servira de scène pour des performances, des installations et des projections vidéo notamment.

La première exposition BELIEVE qui est proposée jusqu'au mois de janvier présente pas moins de 16 artistes.

Parmi eux, Nep Sidhu, un artiste émergent et une vedette montante, gagnant du prix 2017 des Amis torontois des artistes en art visuel.

Son travail est à base de textiles, anciens, contemporains et créés par des tisserands de sa région natale, le Punjab.

Samedi et dimanche, le public est invité à découvrir gratuitement le nouveau musée et à rencontrer des artistes.