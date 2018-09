Les territoires de Québec, Charlesbourg, Beauport, Sainte-Foy, Val-Bélair, Saint-Émile et Wendake devaient former qu'une seule et grande agglomération de taxi à compter du 24 septembre.

Or, le juge Paul Corriveau suspend l'application de ce décret à la demande de plusieurs compagnies qui opèrent des taxis en périphérie de Québec, comme Taxi Coop Ste-Foy et Taxi Laurier.

Les opposants craignent que la fusion des territoires de taxi à Québec nuise à la clientèle. Ils appréhendent des conséquences sur l'offre de service.

Abdallah Homsy, porte-parole du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ). Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

Le Regroupement des intermédiaires du taxi de Québec (RITQ) plaide pour sa part que la fusion sera bénéfique pour les clients.

Le porte-parole du RITQ, Abdallah Homsy, soutient qu'elle permettra à l'industrie du taxi de mieux concurrencer la multinationale Uber qui, elle, n'a pas cette limites de territoire.

M. Homsy estime que la fusion des zones de taxi va contribuer à maintenir la valeur des permis de taxi. « Pour garder une valeur de permis, il faut donner un bon service à la clientèle et le bon service à la clientèle passe par les fusions d'agglomération. »

Périphérie négligée?

Élizabeth Hamel, directrice générale chez Taxi Laurier, craint de son côté que les citoyens vivant en périphérie du centre-ville ne souffrent des changements.

« Le centre va être plus névralgique », a-t-elle fait valoir, ajoutant que les chauffeurs, payés « à la commission, au mérite », vont se concentrer sur les points chauds et délaisser les zones moins achalandées.

Mme Hamel souhaite qu'une consultation publique soit menée dans ce dossier. « C'est trop majeur comme changement. »