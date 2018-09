Le groupe se porte à la défense des lapins et organise une manifestation samedi après-midi devant la ferme.

Il estime que la popularité des lapins comme animal de compagnie est un problème, et que ces animaux sont de plus en plus nombreux dans les refuges pour animaux.

Quant à la propriétaire de la ferme Damari, Nancy Jalbert, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour demander l’appui de la population.

Elle soutient qu’elle respecte toutes les règles d’élevage imposées par le gouvernement et qu’elle recommande de plus la stérilisation des lapins, pour éviter que les animaux soient maltraités ou abandonnés, parce qu'ils sont trop nombreux.

L’Association des lapins du Québec plaide pour que la vente d'animaux d'élevage dans les animaleries soit interdite, à l'exception des animaux provenant de refuges.