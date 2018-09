Un texte de Roxanne Simard

Vers 7 h samedi, une vingtaine de pompiers étaient sur place pour combattre l'incendie. Ce sont des employés de la scierie qui ont aperçu les flammes dans les piles de bois à l'extérieur, qui ont appelé les services d'urgence.

Dès leur arrivée, les pompiers ont rapidement protégé le bâtiment. Le directeur de la sécurité incendie à la Régie intermunicipale du Fjord, Frédéric Guérin, précise que la scierie n'a pas été endommagée et que personne n'a été blessé.

Selon Frédéric Guérin, ce sont les forts vents qui ont causé l'incendie.

« Ils ont des bacs en métal où ils font brûler des résidus de bois et considérant les vents importants au courant de la nuit et ce matin, les vents ont rallumé les tisons qui se sont propagés à l’intérieur des piles de bois et quand il vente assez fort, le feu prend de l’ampleur. »

Le feu a été maîtrisé en fin d'avant-midi.