Selon le plus récent recensement, près de la moitié des logements des communautés autochtones de l'Ontario ont besoin d'importants travaux.

Certains croient cependant qu'il y a un décalage entre ce que les gouvernements observent et ce dont ces communautés ont réellement besoin.

Ce que nous avons réalisé en passant les deux dernières années à travailler dans le Nord c'est qu'il y a une crise du logement que le gouvernement définit et une autre crise du logement que la communauté définit. Ce n'est pas la même crise du logement , explique la Dr Shelagh McCartney.

La professeure à l'École de planification urbaine et régionale de l'Université Ryerson dirige maintenant une équipe du Together Design Lab de l'école et collabore avec la Nation Nishnawbe Aski pour développer une stratégie.

Le logement est une situation désespérée pour plusieurs de nos communautés et nous devons identifier certaines mesures urgentes, mais en même temps travailler pour un plan global à long terme , croit le grand chef, Alvin Fiddler.

Dans le cadre du projet, les membres des communautés autochtones devraient être largement consultés.

C'est la clé pour toute stratégie, c'est effectivement d'avoir l'aval de la communauté, l'appui de la communauté , a affirmé Alvin Fiddler.

L'équipe espère que ses conclusions permettront d'influencer les gouvernements provincial et fédéral afin de mettre en place un meilleur plan pour le logement dans les communautés autochtones.

Si vous voulez résoudre cette crise du logement, vous devez vous pencher sur comment la communauté la vit , assure Shelagh McCartney.

Son équipe devrait recontrer dans quelques semaines la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Jane Philpott.