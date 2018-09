Un texte de Brigitte Dubé, d'après les entrevues d'Isabelle Larose

Il s’agit d’une initiative du mouvement citoyen Territoire solidaire, qui travaille à mettre en commun les forces des villages de Matapédia, de l’Ascension-de-Patapédia, de Saint-François-d’Assise, de Saint-André-de-Restigouche et de Saint-Alexis-de-Matapédia.

La maisonnette de Pierre-Paul Bossé, rang St-Benoit à Saint-Alexis-de-Matapédia Photo : courtoisie Festival des cordes de bois

C’est une participation incroyable! On a 125 sculptures qui attirent les visiteurs des alentours, mais aussi des régions voisines, même du Nouveau-Brunswick , explique l'une des organisatrices, Sylvie Gallant.

La tour Eiffel, une autre création de Gérard Winkelmuller, un Français d’origine, à Saint-Alexis-de-Matapédia Photo : courtoisie Festival des cordes de bois

Ils viennent voir le tracteur, la locomotive, la guitare, la forteresse, la tour Eiffel, les cabanes, le jeu de Scrabble, la bécosse, le piano de bouleau blanc, la sirène, l’autobus, le Rocher Percé, le saumon…

Selon Mme Gallant, tous sont charmés par l’inspiration qui a habité les créateurs et par les talents qui se révèlent.

Les gens se parlent. Des visiteurs viennent commenter et féliciter les créateurs , mentionne-t-elle. On peut assister à des jasettes à l'épicerie, à de l’entraide entre voisins et c’est sans parler du trafic sans précédent dans les rues et les rangs.

Les plus âgés nous disent qu’ils n’ont jamais vu autant de trafic de leur vie! Sylvie Gallant

Sylvie Gallant en pleine création Photo : Page Facebook Festival des cordes de bois

Le but c’était de faire sortir les gens de la 132 et les faire monter sur les plateaux , rappelle-t-elle. Eh bien maintenant il faudrait gérer le trafic. J’ai aperçu un monsieur d’habitude très réservé qui a décidé spontanément de s’en occuper et avec un grand sourire!

La magie des cordes de bois a opéré! Ça dépasse l’imagination! Sylvie Gallant, une des organisatrices

Ça crée des liens, un lien incroyable entre les résidents et les visiteurs , observe une participante. Chez nous, on s’est aperçu un moment donné qu’il y avait plein de monde qui attendait pour prendre des photos de notre sculpture.

Les hiboux de Nadine Gallant de Saint-François-d’Assise Photo : courtoisie Festival des cordes de bois

On sent que notre village est sur la carte. On existe, faut prendre notre place! Une résidente

Pour Sylvie Gallant, c’est un grand bonheur de voir des gens fiers de montrer ce qu’ils ont fait. Ils réalisent qu’ils sont devenus des ambassadeurs.

Andrée Roy et Aurélien Gallant ont créé un piano de bouleau blanc à Saint-Alexis-de-Matapédia. Photo : courtoisie Festival des cordes de bois

La gérante de la Coop de Saint-Alexis, Nathalie, est à même de témoigner de cette effervescence. Les gens qui viennent visiter arrêtent tous aux toilettes! , dit-elle en riant. On en profite pour jaser.

La communication entre tout le monde, c’est de toute beauté. On ne parle que de ça dans le village. Gérante de la Coop de Saint-Alexis

À travers tous ces échanges, à travers les branches, Sylvie Gallant dit avoir entendu des gens parler de leur idée pour le Festival 2019. Non seulement il est là pour rester, mais parions qu’il sera imité ailleurs…