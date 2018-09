Bien emmitouflés, les résidents de la Basse-Ville ont répondu en grand nombre à l'invitation lancée par deux résidentes du secteur.

Jacqueline Smith et Sophie Perreault-Allen sont préoccupées par la qualité de l'air dans leur quartier et s'inquiètent de constater que l'enjeu n'est pas davantage mis de l'avant dans la campagne électorale.

C'est pour lancer un message aux politiciens qu'elles avaient donné rendez-vous à leurs concitoyens au parc d'Iberville.

« On leur demande d'être courager et de parler d'environnement, mais pas juste d'en parler, on veut des changements concrets dans nos quartiers de la Basse-Ville », explique Sophie Perreault-Allen.

Les participants réclament notamment l'aménagement de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Photo : Radio-Canada/Fanny Samson

Percussions et jouets sonores en main, les quelque 300 citoyens voulaient faire connaître leur ras-le-bol des nombreux polluants dans l'air qu'ils respirent.

Ils montrent du doigt plusieurs sources de pollution comme le Port de Québec, l'incinérateur et le réseau autoroutier.

On veut une Basse-Ville avec une belle qualité de l'air et des gens en santé. Sophie Perreaul-Allen, coorganisatrice de la marche

Concrètement, les organisatrices réclament un boulevard urbain, un Port de Québec qui fait un vrac sous couvert et un échéancier vers le zéro déchet.