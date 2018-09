Au menu cette semaine :



Quand le boxeur Eleider Alvarez a quitté la Colombie et laissé derrière lui sa femme, il savait que la patience serait de mise pour accomplir son rêve de devenir champion du monde. Venir à Montréal pour la boxe comportait son lot de sacrifices. Neuf ans plus tard, l’équipe de Podium l’a suivi dans sa préparation pour le combat de sa vie alors qu’il retrouvait sa fille de 8 ans, qui a grandi loin de son père, et sa femme pour son camp d’entraînement en Colombie. Et l’équipe était là, à Atlantic City, quand son rêve s’est réalisé.

Pour Jacob Blais, notre Héros du samedi, aucun sacrifice n’est trop grand pour pratiquer son sport. Ce jeune de 12 ans a choisi la boxe, parmi une multitude de sports auxquels il a goûté, pour l’entraînement, pour la discipline et pour le stress avant les combats. Jacob n’a que du plaisir avec la boxe.