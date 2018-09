À Gatineau, près de 200 employés municipaux ont été mobilisés jusqu'à présent. Le Service de sécurité incendie procède à l'inspection des bâtiments et des infrastructures municipales touchées par la tornade et la tempête.

Le secteur le plus touché compte 215 bâtiments, dont 1686 logements , selon un communiqué de la Ville de Gatineau.

Les citoyens de Gatineau sont à l'oeuvre pour procéder à un nettoyage de leur quartier. Photo : Radio-Canada/Michel Aspirot

On a des inspections pour qu’on sache qui peut retourner à la maison parce que c’est ça notre priorité… on est vraiment dans l’aide aux personnes , a expliqué le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Nos pompiers essaient de catégoriser chaque édifice parce que si l’édifice est fini et qu’il est dangereux il sera fermé pour de bon, mais il y a peut-être des édifices où les gens peuvent aller chercher des choses, un porte-feuille puis ressortir après. Même s’ils ne réintègrent pas complètement, ils auraient accès à des choses qui sont précieuses pour eux et qui leur permettre de se replacer le plus rapidement que possible. On vise avant midi d’être capable d’informer les gens de leur capacité ou non de réintégrer leur édifice ou au moins d’aller chercher des biens , a-t-il ajouté.

Les citoyens de Gatineau se serrent les coudes pour nettoyer les débris causés par la tornade. Photo : Radio-Canada/Michel Aspirot

Bon nombre de rues sont fermées à la circulation. Le boulevard Saint-Joseph est fermé à la circulation entre le boulevard Mont-Bleu et le carrefour giratoire Jean-Proulx. Toutes les autres voies de circulation de Gatineau ont été dégagées et la circulation se fait normalement , indique un communiqué de la Ville de Gatineau.

À Ottawa et dans sa région, les sinistrés s'activent aussi dans les secteurs touchés par le phénomène météorologique.

Le directeur général des Services de protection et d'urgence, Anthony Di Monte assure que les services d’urgence vont analyser chacune des maisons. C’est un processus qui est long et qui doit être fait de façon très méticuleux afin de s’assurer de la sécurité du public.

La police a restreint l'accès au secteur de Dunrobin. Le chef du Service de police d'Ottawa Charles Bordeleau demande aux gens d'éviter ce secteur.

La police a dénombré 300 intersections où les feux de circulation ne fonctionnent pas et demande aux usagers de la route d'être extrêmement prudents.

Les résidents privés d'électricité devront patienter avant un retour à la normale.

Soyez prêt pour 72 heures sans électricité dans votre maison , a souligné Pierre Poirier, chef de la Sécurité et de la Gestion des mesures d'urgence.

Nos équipes réparent les dégâts que la tempête a provoqués et se concentrent sur les secteurs suivants : Dunrobin, Hunt Club-Riverside. Les résidents déplacés peuvent se rendre à ces centres d'accueil d'urgence: 3088, ch Dunrobin ou 2185, rue Arch. Rens. : https://t.co/NvBdpYPbsn — Ville d'Ottawa (@ottawaville) 22 septembre 2018

Une femme ramasse des débris laissés après le passage de la tornade. Photo : Radio-Canada/Michel Aspirot