Facebook a choisi la Colombie comme laboratoire d'expérimentation de Dating, du fait de l'usage important des réseaux sociaux et des sites Internet dans ce pays pour chercher des partenaires. Le nouveau site est accessible depuis jeudi via l'application mobile.

La Colombie est le quatrième pays d'Amérique latine comptant le plus d'usagers des réseaux sociaux, après le Brésil, le Mexique et l'Argentine.

« Alors que nous développions Facebook Dating, nous avons cherché le pays le plus familier avec l'envoi de messages texte, l'usage des réseaux sociaux et le concept de rencontres. En regardant au niveau mondial et en effectuant des entretiens, nous avons trouvé que la Colombie remplissait très bien ces trois critères », a déclaré Nathan Sharp, gestionnaire de projet pour Facebook Dating, dans un message audio transmis à la presse.

À la différence de Tinder, site de rencontres le plus populaire d'Internet, Dating envoie à ses abonnés des suggestions de rencontres basées sur leurs préférences, intérêts et interactions sur le réseau.

Selon le groupe américain, 21 millions de personnes se connectent à Facebook tous les jours en Colombie, pays de 50 millions d'habitants.

« Plus de 200 millions de personnes se définissent sur Facebook comme "célibataire". Nous y voyons une opportunité incroyable de continuer à aider les gens à construire des relations », a ajouté Nathan Sharp.

Le réseau social, mis en cause en mai pour la collecte des données de millions de ses utilisateurs par la firme britannique Cambridge Analytica et qui a dû renforcer ses règles de sécurité, assure garantir une totale confidentialité aux usagers de Dating.

Ce site ne mettra pas en relation amis ou membres de la même famille, ni ne permettra à des inconnus d'envoyer des photos, des vidéos ou des liens. Un service de « chat » basique sera disponible.

« Ton profil Facebook ne sera pas visible sur Dating et rien n'apparaîtra sur ton compte Facebook ou dans le fil de nouvelles. Sur Dating seules les personnes suggérées et qui te ressemblent pourront voir ton profil », a affirmé le groupe dans un communiqué.