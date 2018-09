Un texte de Yannick Donahue

Le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, a modifié son horaire vendredi soir pour aller constater les dégâts sur place. Il a fait cette annonce sur son compte Twitter.

« Je suspendrai ma campagne demain matin pour me rendre en Outaouais afin de rencontrer les citoyennes et les citoyens touchés par cette tornade et d’échanger avec les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain », a-t-il écrit.

M. Couillard a précisé qu’il s’y déplacerait à titre de premier ministre. Il devait initialement passer la journée en Estrie.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a également modifié son agenda pour être avec les victimes de cette catastrophe naturelle.

« Je me suis posé la question, si on n’était pas en campagne électorale, qu’est-ce que je ferais? Chef de l’opposition, quand il y a eu des inondations, je suis allé. Quand il y a eu la canicule, je suis intervenu. Alors, je me suis dit que je vais faire ce que je ferais si on n’était pas en campagne électorale, c’est-à-dire aller montrer ma solidarité avec les gens qui ont été touchés », a-t-il déclaré.

M. Lisée a mentionné avoir contacté le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, afin de savoir s’il allait nuire ou aider en se rendant sur place. Il a dit que le maire lui a dit que cela ne posait pas de problème. Il devait passer une partie de la journée en Montérégie.

De son côté, la Coalition avenir Québec (CAQ) a également procédé à un changement de programme pour l’après-midi, pour pouvoir se rendre à Gatineau.

Le chef de la CAQ, François Legault, doit participer à une rencontre avec des élus locaux à Laval. Après cet événement, il se dirigera en direction de Gatineau. Il devait passer l’après-midi à Magog.

M. Legault a eu un échange téléphonique avec le maire de Gatineau ce matin.

Québec solidaire a aussi modifié ses plans pour converger vers Gatineau. C'est Manon Massé qui fera le voyage en Outaouais.