Vendredi, de forts vents ont balayé la région causant des pannes importantes de courant dans les quatre coins de la région.

Sur son site Internet, Hydro-Québec explique que « les pannes sont principalement causées par des arbres et des branches qui se brisent sous la force du vent et qui entrent en contact avec le réseau. »

L'entreprise précise qu'en plus de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais et la Montérégie sont les régions les plus durement touchées.

Hydro-Québec a mobilisé plus de 200 équipes pour réparer les dégâts, mais elle ne donne pas d'heure précise pour le rétablissement du courant.